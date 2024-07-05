Известный российский специалист Валерий Непомнящий назвал условия, при которых сборная Франции пройдёт Португалию на стадии 1/4 финала чемпионата Европы — 2024.

«Если Криштиану Роналду не будет играть, а Мбаппе снимет защитную маску, то Франция победит. У французов сейчас экономрежим с реализацией. Возможно, они расщедрятся, когда это будет нужно. Мбаппе никак не может забить с игры, он же не Лукаку. А с пенальти для Киллиана не считается. Мне кажется, что защитная маска мешает Мбаппе забить гол», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между Португалией и Францией состоится сегодня, 5 июля, и пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия) состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия).