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Португалия — Франция. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Непомнящий назвал условия, при которых сборная Франции пройдёт Португалию

Непомнящий назвал условия, при которых сборная Франции пройдёт Португалию
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Известный российский специалист Валерий Непомнящий назвал условия, при которых сборная Франции пройдёт Португалию на стадии 1/4 финала чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если Криштиану Роналду не будет играть, а Мбаппе снимет защитную маску, то Франция победит. У французов сейчас экономрежим с реализацией. Возможно, они расщедрятся, когда это будет нужно. Мбаппе никак не может забить с игры, он же не Лукаку. А с пенальти для Киллиана не считается. Мне кажется, что защитная маска мешает Мбаппе забить гол», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, матч между Португалией и Францией состоится сегодня, 5 июля, и пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия) состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия).

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