Ширер — о Роналду в матче со Словенией: я видел старого, избитого льва

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер высказался об игре футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 пен.).

«Уважали ли вы его настойчивость? Или испытывали жалость? Не казалось ли вам, что Роналду всегда хочет быть центральной фигурой? Я чувствовал что-то подобное. Но кое-что я ещё и увидел. Я увидел льва; старого льва, да, избитого и в синяках, который кончиками когтей цеплялся за своё положение главы прайда, не в силах или не желая отпускать эту ситуацию», — приводит слова Ширера The Athletic.

Напомним, матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Словении и Португалии состоялся 1 июля. Команда определили победителя в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались португальцы.