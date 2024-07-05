Селюк: переход Лоуренса в махачкалинское «Динамо» возможен

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Николаса Лоуренса, высказался о возможном переходе его клиента в махачкалинское «Динамо».

«Переход в «Динамо» возможен. Его хотят видеть в команде, посмотрим, что будет дальше. В ближайшие дни всё должно решиться. Это хороший игрок», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 23-летний Лоуренс выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк». В России полузащитник выступал за «Химки», «Тамбов» и «Олимп-Долгопрудный».

Махачкалинское «Динамо» в настоящий момент готовится к дебютному сезону в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Клуб получил право выступить в элите, заняв второе место в Первой лиге по итогам минувшего сезона. Первую строчку в турнирной таблице заняли подмосковные «Химки».