В «Динамо» Махачкала высказались о возможном переходе полузащитника Лоуренса

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на словах агента Дмитрия Селюка о возможном переходе полузащитника Николаса Лоуренса в клуб.

«Если агент решает, что игрок с большой долей вероятности перейдёт, то так тому и быть. Агент Лоуренса абсолютно прав, сказав: «Посмотрим, что будет дальше». Это и есть просмотр. Если мы его вызываем, то, конечно, интерес к футболисту имеется. Не думаю, что нам понадобится много времени, чтобы определить качества и возможности игрока», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2023/2024 23-летний Лоуренс выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк». В России полузащитник выступал за «Химки», «Тамбов» и «Олимп-Долгопрудный».

Махачкалинское «Динамо» в настоящий момент готовится к дебютному сезону в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Клуб получил право выступить в элите, заняв второе место в Первой лиге по итогам минувшего сезона. Первую строчку в турнирной таблице заняли подмосковные «Химки».