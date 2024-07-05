Игорь Колыванов: лучше бы Испания и Германия встретились в финале Евро-2024

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче Испании и Германии в 1/4 финала чемпионата Европы — 2024. Игра состоится сегодня, 5 июля, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Лучше бы Испания и Германия встретились в финале Евро. Испанцы показывают самый красивый футбол на турнире. Они немного поменяли стиль — перестали придерживаться тактики «тики-така», потому что это приелось. Сейчас у них более острые передачи, и они играют в современный футбол. Команда физически очень здорово готова, испанцы верят в свои силы. Они играют так, что сопернику против них даже сложно начинать разыгрывать, потому что сразу идёт прессинг на половине поля соперника. В каждой игре создают моментов больше, чем соперник.

Немцы остаются немцами. Последние шесть лет они не выходили даже в полуфинал. Наверное, они привыкли к тому, что их все боятся и всегда имели основания создавать больше, чем другие. Но в какой-то момент это перешло от уверенности к самоуверенности — в итоге на чемпионате мира выглядели блекло. На домашнем Евро им хочется показать всё, на что они способны. Матч непредсказуемый, будет битва.

Что касается Крооса, то это выдающийся игрок во всех отношениях. Он — лидер. Это человек, который умеет делать практически всё на футбольном поле», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.