Шалимов — о матче Испания — Германия: мне бы хотелось, чтобы дальше прошли испанцы

Бывший российский футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

«Испания — Германия — это скрытый финал. Это две команды, которые, наверное, показывают самую симпатичную игру, два равных соперника. Мне хотелось бы, чтобы дальше прошла Испания. Мне нравится их игра в позиционной атаке — в самом сложном компоненте в футболе. Немцы в нём неплохо выглядят, но Кроос, который низко опускается, где‑то даже тормозит игру. Кроос не находит вот эти передачи между линиями, где появляются крайние нападающие немцев. 51 на 49 ставлю, что пройдут испанцы», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании состоится сегодня, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и начнётся в 19:00 мск. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.