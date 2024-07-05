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Португалия — Франция. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Колыванов: проблема Португалии не в Роналду — он даёт возможность партнёрам раскрыться

Колыванов: проблема Португалии не в Роналду — он даёт возможность партнёрам раскрыться
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Известный российский специалист Игорь Колыванов высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Французы при Дешаме играют в не лучший футбол. Лучшим у них был чемпионат мира в России. На этом турнире команда забивает корявые голы: то с пенальти, то автогол. Комплектация команды на высоком уровне. Они доходят до ворот, но у них слабая реализация.

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Португалия — симпатичная команда. Они играют с преимуществом. Их проблема не в Роналду — он, наоборот, даёт возможность больше раскрыться партнёрам по команде, потому что по два или три защитника играют с ним. Партнёры пытаются его найти передачей, но это сложно, потому что между трёх защитников тяжело забить. Надеюсь, сегодня Роналду покажет всё, на что способен. Обе команды имеют хорошие шансы. В таких играх может сыграть фактор одного гола», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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