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Фердинанд назвал игрока, который должен выйти в старте Англии на четвертьфинал Евро-2024

Фердинанд назвал игрока, который должен выйти в старте Англии на четвертьфинал Евро-2024
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд назвал игрока, который должен выйти в старте сборной Англии на матч 1/4 финала Евро-2024 с национальной командой Швейцарии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если Кобби Майну не выйдет в стартовом составе, я уеду из Германии! Он просто обязан быть в старте», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии состоится в субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии 1/4 финала Англия оказалась сильнее Словакии, а Швейцария выбила из турнира действующего чемпиона Европы в лице Италии.

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