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Андрес Иньеста — об игре 16-летнего Ямаля: это немного неестественно

Андрес Иньеста — об игре 16-летнего Ямаля: это немного неестественно
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста высказался о 16-летнем вингере национальной команды Ламине Ямале.

«Что думаю об игре Ламина Ямаля в 16 лет? Это немного неестественно, но бывают исключения. Он один из тех игроков, у которых талант выше обычного. Сейчас он начинает играть. Нужно, чтобы он продолжал учиться и совершенствоваться, чтобы у него была преемственность. Ему 16, а не 23», — приводит слова Иньесты Mundo Deportivo.

Всего в минувшем сезоне испанский футболист сыграл 51 матч во всех турнирах за клуб, в которых он забил семь голов и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн. Также Ламин Ямаль в составе национальной команды Испании выступает на Евро-2024 в Германии. В четырёх матчах турнира вингер отметился двумя результативными передачами.

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