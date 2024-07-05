Генеральный директор «Сибири» Толоконский высказался о смене названия и эмблемы клуба

Генеральный директор «Сибири» Алексей Толоконский прокомментировал решение о смене названия и эмблемы футбольного клуба. Напомним, ранее клуб носил название «Новосибирск».

Фото: Пресс-служба ФК «Сибирь»

«Решение об изменении названия клуба было принято не спонтанно. «Сибирь» — это наша история. Это то, что впитало в себя эмоции и события. Это то, что очень важно для болельщиков. Новый логотип разрабатывался не с нуля: мы постарались сохранить ценности и исторические атрибуты нашего клуба. Эмблема выглядит иначе, чем раньше, и я понимаю, что многим новое лицо ФК «Сибирь» первое время будет непривычным. Но мы системно подошли к разработке фирменного стиля и хотим, чтобы наша игровая форма, наш сайт и наши соцсети выглядели после переименования современно и достойно», — сказал Толоконский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Обновлённый логотип футбольного клуба «Сибирь» представляет собой фигуру орла, заключённого в форму щита. Орёл и лес на эмблеме символизируют богатую природу региона, а мяч – спортивные традиции клуба.