Касильяс поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии.

«Жду игру, какая обычно и бывает, когда встречаются Испания и Германия. То есть интенсивную и с большим уважением друг к другу. В обеих сборных есть очень хорошие игроки, а также я вижу сходства в стиле игры Германии и Испании. Нас ждёт хороший матч, очень высокого уровня», — приводит слова Касильяса испанское онлайн-издание AS.

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании состоится сегодня, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и начнётся в 19:00 мск. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.