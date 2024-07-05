Автор книги по истории сборной Португалии объяснил, почему Роналду не убирают из команды

Португальский журналист Мигель Луренсу Перейра, автор книги об истории сборной Португалии, объяснил, почему 39-летнего нападающего Криштиану Роналду не убирают из национальной команды.

«Вопрос Криштиану в сборной Португалии очень сложный. Он — историческая личность и абсолютная икона, молодые поколения выросли на его примере. В Португалии есть много людей, которые не могут представить себе, потому что не знают, что это такое, португальскую сборную на международных соревнованиях без Роналду. Это порождает огромную преданность не только среди болельщиков, но и среди игроков. Потому что для многих из тех, кто сопровождает его, он — их кумир», — приводит слова Перейры Sport.es.

Напомним, сегодня, 5 июля, состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся Португалия и Франция. Начало игры запланировано на 22:00 мск.