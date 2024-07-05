Кирьяков: Франция в матче с Португалией имеет небольшое преимущество, но не более того

Российский тренер Сергей Кирьяков оценил расстановку сил в матче 1/4 финала Евро-2024 Португалия — Франция. Четвертьфинальная встреча пройдёт сегодня, 5 июля, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Лидеры должны проявлять себя в таких важных матчах. Коллективное взаимодействие должно быть на высоком уровне, но ещё очень важна индивидуальная игра — это выйдет на первый план. Обе сборные обладают игроками, которые владеют мастерством. Франция имеет небольшое преимущество, но не более того», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти обыграла национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).