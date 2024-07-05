Де ла Фуэнте — о матче с Германией: это мог быть финал Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался в преддверии матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Германии.

«Это будет равная игра. Это мог быть финал чемпионата Европы, но я думаю, что на футбольном уровне игра будет равной. Германия всегда начинает матч по-настоящему мощно, поэтому, очевидно, мы постараемся противодействовать этому. Мы постараемся взять на себя инициативу и выложиться на все 100 с первой минуты», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании состоится сегодня, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и начнётся в 19:00 мск. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.