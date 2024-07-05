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Де ла Фуэнте — о матче с Германией: это мог быть финал Евро-2024

Де ла Фуэнте — о матче с Германией: это мог быть финал Евро-2024
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался в преддверии матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет равная игра. Это мог быть финал чемпионата Европы, но я думаю, что на футбольном уровне игра будет равной. Германия всегда начинает матч по-настоящему мощно, поэтому, очевидно, мы постараемся противодействовать этому. Мы постараемся взять на себя инициативу и выложиться на все 100 с первой минуты», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании состоится сегодня, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и начнётся в 19:00 мск. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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