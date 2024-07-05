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Канчельскис: спасибо Кроосу за его отношение к футболу, он служил игре

Канчельскис: спасибо Кроосу за его отношение к футболу, он служил игре
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Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказался в преддверии матча 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Победитель матча Испания — Германия будет играть в финале Евро. Можно сказать, что это скрытый финал. Не думаю, что мотивация Крооса будет передаваться на сборную Германии. Спасибо ему за его отношение к футболу, Тони служил игре. Но главная мотивация сборной Германии — это домашние трибуны. Здесь не нужно дополнительной мотивации», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 5 июля, на стадионе на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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