Ян Вертонген завершил карьеру в сборной Бельгии после Евро-2024

37-летний защитник Ян Вертонген завершил карьеру в сборной Бельгии после вылета своей национальной команды с чемпионата Европы — 2024.

«На тренировочной площадке и на поле ты показал нам, что значит быть настоящим «красным дьяволом». Мы будем скучать по тебе, Ян!» — говорится в заявлении пресс-службы сборной Бельгии в соцсети Х (ранее Twitter).

Защитник дебютировал на сборную Бельгии в 2007 году. Всего Ян провёл 157 матчей за национальную команду, в которых забил 10 голов.

По итогам группового этапа Евро-2024 бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. В 1/8 финала турнира Бельгия играла с Францией и уступила с минимальным счётом 0:1. Единственный гол в матче был забит на 85-й минуте, когда Вертонген отправил мяч в собственные ворота. Таким образом, бельгиец стал самым возрастным автором автогола в истории чемпионатов Европы.