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Гендир «Сибири» Толоконский — о целях клуба: у нас есть команда — не однодневка

Гендир «Сибири» Толоконский — о целях клуба: у нас есть команда — не однодневка
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Генеральный директор «Сибири» Алексей Толоконский рассказал о долгосрочных целях клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Сибирь»

«Несмотря на неудачу в стыковых матчах, в прошлом сезоне мы проделали хорошую работу, за которую точно не стыдно. Мы стали только злее и голоднее до результата. Мы очень хотим вернуться в Первую лигу и будем усердно над этим работать. Я не сомневаюсь в нашем коллективе: за прошедший год увидел, что у нас есть настоящая команда — стрессоустойчивая, не однодневка.

При этом у нас нет желания и возможности участвовать в финансовых гонках за игроками. Комплектация будет осуществляться исключительно в рамках имеющихся возможностей. Для себя определили вектор: будем находить таланты, главное — чтобы человек хотел расти и развиваться. Предстоит непростая, но интересная работа», — сказал Толоконский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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