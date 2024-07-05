Гендир «Сибири» Толоконский — о целях клуба: у нас есть команда — не однодневка

Генеральный директор «Сибири» Алексей Толоконский рассказал о долгосрочных целях клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Сибирь»

«Несмотря на неудачу в стыковых матчах, в прошлом сезоне мы проделали хорошую работу, за которую точно не стыдно. Мы стали только злее и голоднее до результата. Мы очень хотим вернуться в Первую лигу и будем усердно над этим работать. Я не сомневаюсь в нашем коллективе: за прошедший год увидел, что у нас есть настоящая команда — стрессоустойчивая, не однодневка.

При этом у нас нет желания и возможности участвовать в финансовых гонках за игроками. Комплектация будет осуществляться исключительно в рамках имеющихся возможностей. Для себя определили вектор: будем находить таланты, главное — чтобы человек хотел расти и развиваться. Предстоит непростая, но интересная работа», — сказал Толоконский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.