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Португалия — Франция. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Криштиану Роналду завершит карьеру в сборной, если Португалия проиграет Франции?

Криштиану Роналду завершит карьеру в сборной, если Португалия проиграет Франции?
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Сегодня, 5 июля, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия) состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В преддверии матча «Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением и ответить на вопрос: завершит ли карьеру Криштиану Роналду в сборной, если Португалия проиграет Франции?

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти обыграла национальную команду Словении (0:0 (3:0 по пен)). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Календарь Евро-2024

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.

Победителем прошлых соревнований стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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