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Ширер — о Роналду: в какой-то момент каждый должен решить, когда нужно уходить

Ширер — о Роналду: в какой-то момент каждый должен решить, когда нужно уходить
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Бывший футболист «Ньюкасла» Алан Ширер высказался о 39-летнем нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Не сравниваю себя с Роналду, который является одним из величайших футболистов в истории, но я играл на высочайшем уровне всю свою карьеру. И в вопросе своевременного ухода считаю себя экспертом. Когда я принял решение закончить карьеру, я понимал, что баланс между желаемым и тем, что происходит в реальности, нарушен.

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В какой-то момент каждый должен решить, когда нужно уходить Чертовски трудно смотреть правде в глаза, особенно когда ты играешь на профессиональном уровне, где отсутствует само понятие жалости. И когда ты просто не хочешь, чтобы всё заканчивалось», — приводит слова Ширера The Athletic.

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