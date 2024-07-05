В ЦСКА опровергли слухи о возможном уходе Давилы

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию, что нападающий армейцев Виктор Давила близок к уходу из клуба.

«Появившаяся в мексиканских СМИ информация о его уходе абсолютно не соответствует действительности. Определённые разговоры об интересе к Виктору давно ещё доходили до ЦСКА, однако развития никакого не получили ни от одной из сторон. Не было ни переговоров и какой-то «торговли», о которой пишут, ни соответствующего запроса от игрока, как и предоставленных финансовых гарантий, без которых в сегодняшних реалиях ЦСКА в принципе не готов к диалогу.

Вместе с главным тренером мы ждём Виктора в конце следующей недели в Москве, предпосылок к другому развитию сценария сегодня нет», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что Давила близок к переходу в «Америку». В сезоне-2023/2024 Виктор сыграл за красно-синих 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. При этом его рыночная стоимость составляет € 5 млн.