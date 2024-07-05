Главный тренер «Сибири» Медведев рассказал, какие позиции нужно усилить клубу

Главный тренер «Сибири» Алексей Медведев высказался о том, какие позиции нужно усилить клубу.

«В первую очередь мы усиливаем позиции, на которых надолго потеряли игроков из-за серьёзных травм. В частности, выбыл из строя правый защитник Вячеслав Ларенц — на эту позицию пригласили Сергея Запалацкого из «Мурома». Мы потеряли практически всех футболистов центральной линии, кроме Сергея Нарылкова. Да и он до сих пор не работал в общей группе, и насколько затянется процесс его восстановления — вопрос.

В целом же в усилении нуждаются все линии. Сделать это трудно, потому что мы до последнего не знали, в какой лиге будем играть. 16 июня, когда мы проводили свой заключительный матч сезона, многие соперники уже вышли из отпуска. Соответственно, этими командами уже были проведены переговоры и подписаны контракты. Трансферный рынок в этом сезоне не очень богат. К тому же мы скрупулёзно подходим к селекционной работе, чтобы избежать ошибок при выборе футболистов. Сейчас идёт определённое перестроение команды: кто-то ушёл, кто-то — приходит. Трансферное окно в России будет открыто ещё два месяца, работа ведётся, так что кадровые пополнения, возможно, будут и по ходу сезона», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.