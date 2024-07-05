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Игрок сборной Испании Лапорт: меня не слишком беспокоят сомнения в моём профессионализме

Игрок сборной Испании Лапорт: меня не слишком беспокоят сомнения в моём профессионализме
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Центральный защитник сборной Испании и «Аль-Насра» Эмерик Лапорт отреагировал на сомнения в его профессионализме из-за выступлений в чемпионате Саудовской Аравии.

«Меня не слишком беспокоят сомнения в моём профессионализме. Мне не нужно оправдываться каждый раз, когда что-то происходит. Я здесь, чтобы защищать Испанию всеми своими силами. Я делаю свою работу, как и остальные мои коллеги. Мне пришлось пойти на пресс-конференцию, потому что мне сказали, что я должен пойти на неё, а не потому, что я этого хотел. Канте провёл несколько отличных матчей. Отправляясь туда, вы не оставляете в стороне профессиональный футбол и высокие результаты», — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня, 5 июля, состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и начнётся в 19:00 мск. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
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