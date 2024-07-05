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Федерация футбола Турции подала апелляцию на решение о дисквалификации Демирала

Защитник сборной Турции Мерих Демирал и Федерации футбола Турции (TFF) подали апелляцию на решение о дисквалификации футболиста на два матча Евро-2024 за скандальный жест, сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, турецкая сторона подала в УЕФА онлайн-заявку по защите футболиста. Обращение будет рассмотрено, и решение будет принято в течение 24 часов.

Напомним, инцидент произошёл во время матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции (1:2). В этой игре Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов.

Напомним, сборная Турции в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу сыграет с национальной командой Нидерландов. Встреча состоится 6 июля. Она начнётся в 22:00 мск.