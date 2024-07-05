Ещенко: думаю, Франция победит Португалию — они более сбалансированные и опытные

Бывший российский футболист Андрей Ещенко оценил расстановку сил в матче 1/4 финала Евро-2024 Португалия — Франция. Четвертьфинальная встреча пройдёт сегодня, 5 июля, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Не знаю, забьют ли Роналду и Мбаппе с игры. Но Франция выглядит более сбалансированной и опытной командой, чем Португалия. У Португалии сейчас идёт становление, играют новые футболисты. Думаю, Франция победит Португалию», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти обыграла национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).