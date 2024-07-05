УЕФА оштрафовал Беллингема и отстранил на одну игру условно за неприличный жест

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оштрафован УЕФА на € 30 тыс. и отстранён за одну игру за неприличный жест после гола в ворота национальной команды Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии, сообщает журналист ВВС Дэн Роан на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Также сообщается, что отстранение вступает в силу не сразу и предусматривает испытательный срок в один год, исчисляемый с даты принятия данного решения.

Напомним, после забитого гола хавбек опустил руку в область паха и помахал ей там. После этого футболиста обвинили в неуважении.

Сборная Англии вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет со Швейцарией. Матч между этими командами состоится в субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.