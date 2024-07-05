Кирьяков: победитель матча Испания — Германия будет основным претендентом на титул Евро

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия. Игра пройдёт сегодня, 5 июля, на стадионе на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«От матча Испании с Германией самые большие ожидания. Встречаются две лучшие команды на турнире, в составе которых очень индивидуально сильные игроки. Линии атаки хорошие, особенно фланги. Ожидаю атакующего футбола. Думаю, мы увидим лучший футбол на чемпионате Европы, достойный финала. Победитель этого матча будет основным претендентом на титул», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.