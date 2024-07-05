ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: победитель матча Испания — Германия будет основным претендентом на титул Евро

Кирьяков: победитель матча Испания — Германия будет основным претендентом на титул Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия. Игра пройдёт сегодня, 5 июля, на стадионе на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«От матча Испании с Германией самые большие ожидания. Встречаются две лучшие команды на турнире, в составе которых очень индивидуально сильные игроки. Линии атаки хорошие, особенно фланги. Ожидаю атакующего футбола. Думаю, мы увидим лучший футбол на чемпионате Европы, достойный финала. Победитель этого матча будет основным претендентом на титул», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Календарь Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android