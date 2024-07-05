Нагельсман — о матче с Испанией: это не финал Евро, это четвертьфинал

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался в преддверии матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Испании.

«Это не финал, а четвертьфинал. Мы хотим быть одной из команд в полуфинале. Испания тоже хочет стать чемпионом, поэтому будет тяжёлая игра. Обе команды отлично владеют мячом и обладают хорошим контрпрессингом. Обе могут оказать давление на своих соперников. Без сомнения, это один из самых важных матчей, но наша подготовка была такая же, как и перед предыдущими играми. Всё осталось по-прежнему», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании состоится сегодня, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и начнётся в 19:00 мск. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.