Испания — Германия: статистика личных встреч, история противостояний

Сегодня, 5 июля, на стадионе на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В преддверии очередной встречи Испании и Германии в рамках крупного турнира предлагаем ознакомиться со статистикой противостояний этих соперников:

Всего матчей: 26

Побед Испании: 8

Побед Германии: 9

Ничьих: 9

Разница голов — 32:31 в пользу Испании

Сборная Германии начала свой путь на Евро-2024 с группы A, Испания стартовала в группе B. Немецкая команда набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места. Испанцы выиграли все три встречи на групповом этапе. В 1/8 финала национальная команда Германии оказалась сильнее Дании, а Испания обыграла Грузию.