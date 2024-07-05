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Испания — Германия: статистика личных встреч, история противостояний

Испания — Германия: статистика личных встреч, история противостояний
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Сегодня, 5 июля, на стадионе на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В преддверии очередной встречи Испании и Германии в рамках крупного турнира предлагаем ознакомиться со статистикой противостояний этих соперников:

  • Всего матчей: 26
  • Побед Испании: 8
  • Побед Германии: 9
  • Ничьих: 9
  • Разница голов — 32:31 в пользу Испании
Календарь Евро-2024

Сборная Германии начала свой путь на Евро-2024 с группы A, Испания стартовала в группе B. Немецкая команда набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места. Испанцы выиграли все три встречи на групповом этапе. В 1/8 финала национальная команда Германии оказалась сильнее Дании, а Испания обыграла Грузию.

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