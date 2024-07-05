УЕФА объявил о дисквалификации Демирала на два матча. Он пропустит четвертьфинал Евро-2024

УЕФА официально объявил, что защитник сборной Турции Мерих Демирал дисквалифицирован на два матча за скандальный жест в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Австрии (2:1).

Таким образом, Демирал пропустит четвертьфинальный матч Евро-2024. А если Турция выйдет в полуфинал, то Демирал не сыграет и там.

Напомним, инцидент произошёл во время матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции (1:2). В этой игре Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов.

Сборная Турции в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу — 2024 сыграет с национальной командой Нидерландов. Встреча состоится завтра, 6 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.