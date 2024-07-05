Известно, почему Беллингем сможет сыграть за Англию, несмотря на наказание от УЕФА

Полузащитник Джуд Беллингем сможет сыграть за сборную Англии на чемпионате Европы — 2024, несмотря на наказание от УЕФА. Английский хавбек был оштрафован УЕФА на € 30 тыс. и отстранён на один матч условно за демонстрацию неприличного жеста в игре 1/8 финала Евро-2024 со Словакией. После забитого гола хавбек опустил руку в область паха и помахал ей там.

Напомним, в субботу, 6 июля, состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии. Беллингем сможет принять участие в этой игре, поскольку получил условное наказание от УЕФА.

Встреча между английской и швейцарской командами пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:00 по московскому времени.