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Известно, почему Беллингем сможет сыграть за Англию, несмотря на наказание от УЕФА

Известно, почему Беллингем сможет сыграть за Англию, несмотря на наказание от УЕФА
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Полузащитник Джуд Беллингем сможет сыграть за сборную Англии на чемпионате Европы — 2024, несмотря на наказание от УЕФА. Английский хавбек был оштрафован УЕФА на € 30 тыс. и отстранён на один матч условно за демонстрацию неприличного жеста в игре 1/8 финала Евро-2024 со Словакией. После забитого гола хавбек опустил руку в область паха и помахал ей там.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в субботу, 6 июля, состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии. Беллингем сможет принять участие в этой игре, поскольку получил условное наказание от УЕФА.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Встреча между английской и швейцарской командами пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:00 по московскому времени.

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