«Это скандал!» Турецкий журналист — о решениях УЕФА по Демиралу и Беллингему

Турецкий журналист Якуп Чинар отреагировал на решения УЕФА по эпизодам со скандальными жестами, показанными полузащитником сборной Англии Джудом Беллингемом и защитником национальной команды Турции Мерихом Демиралом в матчах чемпионата Европы — 2024. Напомним, турок был дисквалифицирован на две игры, а англичанин получил испытательный срок (один год).

«Приговор, вынесенный Мериху Демиралу, – скандал! Он делает импровизированный жест, который видит с трибун. УЕФА принимает апелляцию в 9 часов и выносит решение в 12 часов. Bild уже объявил о наказании накануне.

Наказание, назначенное Беллингему за пять дней, Мериху выносится за три часа. Теперь пришло время реагировать сообща», — написал Чинар на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после забитого гола в ворота Словакии Беллингем опустил руку в область паха и помахал ей там. УЕФА оштрафовал Джуда на € 30 тыс. и отстранил на одну игру условно с испытательным сроком в один год.

Инцидент с Демиралом произошёл во время матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции (1:2). В этой игре Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов.