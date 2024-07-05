Турецкий журналист призвал УЕФА быть честным после решений по Беллингему и Демиралу

Турецкий журналист Ягыз Сабунчуоглу отреагировал на решения УЕФА по эпизодам со скандальными жестами, показанными полузащитником сборной Англии Джудом Беллингемом и защитником национальной команды Турции Мерихом Демиралом в матчах чемпионата Европы — 2024. Напомним, турок был дисквалифицирован на две игры, а англичанин получил испытательный срок (один год).

«УЕФА рассматривал ситуацию с Джудом Беллингемом в течение пяти дней перед принятием решения. Апелляция Федерации футбола Турции и Мериха Демирала была отправлена сегодня утром, рассматривалась в течение трёх часов и была отклонена!.. Будь честен, УЕФА», — написал Сабунчуоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после забитого гола в ворота Словакии Беллингем опустил руку в область паха и помахал ей там. УЕФА оштрафовал Джуда на € 30 тыс. и отстранил на одну игру условно с испытательным сроком в один год.

Инцидент с Демиралом произошёл во время матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции (1:2). В этой игре Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов.