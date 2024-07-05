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Президент Турции Эрдоган сделал заявление после объявления о наказании Демирала от УЕФА

Президент Турции Эрдоган сделал заявление после объявления о наказании Демирала от УЕФА
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление после объявления о наказании защитника турецкой национальной команды Мериха Демирала от УЕФА. Напомним, футболист был дисквалифицирован на два матча за скандальный жест в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Австрии (2:1).

«Наше министерство иностранных дел вызвало в министерство немецких чиновников. В данный момент принимаются необходимые меры», — приводит слова Эрдогана турецкий журналист Ягыз Сабунчуоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, инцидент произошёл во время матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции (1:2). В этой игре Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов.

Сборная Турции в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу — 2024 сыграет с национальной командой Нидерландов. Встреча состоится завтра, 6 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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