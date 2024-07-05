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Канищев: сборная Испании превосходит все команды Евро, но немцы — это немцы

Канищев: сборная Испании превосходит все команды Евро, но немцы — это немцы
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Бывший российский футболист Александр Канищев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч Испания — Германия больше тянет на финал чемпионата Европы. Я бы очень хотел, чтобы дальше прошла сборная Испании, потому что у неё очень симпатичная, хорошая и поставленная игра, поэтому это яркая команда. Испания выглядит очень достойно, но может не хватить опыта молодым футболистам. Но по содержанию и игре испанцы превосходят все другие сборные.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Однако немцы — это немцы, у них, как всегда, очень крепкая команда. Конечно, для сборной Германии это домашний чемпионат Европы, но это не значит, что немцы должны выиграть этот турнир», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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