В России Лига чемпионов и другие еврокубки будут эксклюзивно транслироваться Okko

Okko будет эксклюзивно показывать в России Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА и Лигу конференций УЕФА. Согласно контракту, сервис получит эксклюзивные права на показ турниров с сезона-2024/2025.

Okko начнёт транслировать события с Суперкубка УЕФА, открывающего европейский футбольный сезон 14 августа. В матче встретятся «Реал» Мадрид и «Аталанта».

Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА и Лига конференций УЕФА будут доступны в Okko с полным объёмом технологических и контентных преимуществ на всех популярных платформах от SMART TV и Web до игровых приставок и мобильных устройств на базе iOS и Android. Подписчики Okko смогут смотреть матчи в прямом эфире и записи, выбирать звуковую дорожку, смотреть хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательных программы и другой контент от спортивной редакции Okko.