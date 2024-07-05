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В России Лига чемпионов и другие еврокубки будут эксклюзивно транслироваться Okko

В России Лига чемпионов и другие еврокубки будут эксклюзивно транслироваться Okko
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Okko будет эксклюзивно показывать в России Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА и Лигу конференций УЕФА. Согласно контракту, сервис получит эксклюзивные права на показ турниров с сезона-2024/2025.

Okko начнёт транслировать события с Суперкубка УЕФА, открывающего европейский футбольный сезон 14 августа. В матче встретятся «Реал» Мадрид и «Аталанта».

Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА и Лига конференций УЕФА будут доступны в Okko с полным объёмом технологических и контентных преимуществ на всех популярных платформах от SMART TV и Web до игровых приставок и мобильных устройств на базе iOS и Android. Подписчики Okko смогут смотреть матчи в прямом эфире и записи, выбирать звуковую дорожку, смотреть хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательных программы и другой контент от спортивной редакции Okko.

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