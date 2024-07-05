Турецкие журналисты распространяют хештег «Будь честен, УЕФА» после наказания Демирала

Турецкие журналисты распространяют хештег «Будь честен, УЕФА» (#BeFairUEFA) в социальных сетях после наказания защитника национальной команды Мериха Демирала.

Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что Демирал дисквалифицирован на два матча за скандальный жест в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Австрии (2:1). В то же время полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем получил наказание в виде условной дисквалификации за неприличный жест.

Сборная Турции в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу — 2024 сыграет с национальной командой Нидерландов. Встреча состоится завтра, 6 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.