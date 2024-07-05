«Мы должны отреагировать как нация». Турецкий журналист — о бане Демирала от УЕФА

Турецкий журналист Эмре Налбант высказался о наказании защитника турецкой национальной команды Мериха Демирала от УЕФА. Напомним, футболист был дисквалифицирован на два матча за скандальный жест в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Австрии (2:1).

«К сожалению, мы не смогли устранить этот крайне враждебный двойной стандарт. В этом решении они официально излили свои исторические обиды. Они наказали за символ, который для них ничего не значил как знак резни. Мы должны отреагировать как нация», — написал Налбант в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, инцидент произошёл во время матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции (1:2). В этой игре Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов.

Сборная Турции в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу — 2024 сыграет с национальной командой Нидерландов. Встреча состоится завтра, 6 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.