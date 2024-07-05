Канчельскис: будем надеяться, что Роналду и Мбаппе забьют с игры на Евро

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2024 между Португалией и Францией. Четвертьфинальная встреча пройдёт сегодня, 5 июля, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Будем надеяться, что Роналду и Мбаппе забьют с игры. Французы будут однозначными фаворитами. Португальцы будут сопротивляться — они колючие и неуступчивые. Франция — фаворит на бумаге, но как будет на футбольном поле — посмотрим», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти обыграла национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).