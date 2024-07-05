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Португалия — Франция. Прямая трансляция
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Канчельскис: будем надеяться, что Роналду и Мбаппе забьют с игры на Евро

Канчельскис: будем надеяться, что Роналду и Мбаппе забьют с игры на Евро
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Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2024 между Португалией и Францией. Четвертьфинальная встреча пройдёт сегодня, 5 июля, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будем надеяться, что Роналду и Мбаппе забьют с игры. Французы будут однозначными фаворитами. Португальцы будут сопротивляться — они колючие и неуступчивые. Франция — фаворит на бумаге, но как будет на футбольном поле — посмотрим», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти обыграла национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

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