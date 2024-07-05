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«Црвена Звезда» уверенно переиграла «Сочи» в матче Летнего кубка

«Црвена Звезда» уверенно переиграла «Сочи» в матче Летнего кубка
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Сегодня, 5 июля, состоялся матч Летнего кубка, в котором принимали участие сербская «Црвена Звезда» и российский «Сочи». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 мск. Сербская команда одержала уверенную победу со счётом 2:0.

Winline Летний Кубок РПЛ
05 июля 2024, пятница. 13:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи, Россия
1:0 Ндиайе – 38'     2:0 Йованович – 44'    

Первый гол в матче был забит на 38-й минуте. Отличился сенегальский нападающий «Црвены Звезды» Шериф Ндиайе. На 44-й минуте полузащитник Лазар Йованович удвоил преимущество белградцев.

Напомним, в первом матче Летнего кубка «Сочи» крупно уступил «Зениту» со счётом 2:5. Для «Црвены Звезды» встреча с сочинцами стала первой на турнире.

В товарищеском международном турнире также выступают «Зенит» и «Атлетико Тальерес». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир стартовал 2 июля и продлится до 14 июля. Отметим, что «Атлетико Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.

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