«Црвена Звезда» уверенно переиграла «Сочи» в матче Летнего кубка

Сегодня, 5 июля, состоялся матч Летнего кубка, в котором принимали участие сербская «Црвена Звезда» и российский «Сочи». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 мск. Сербская команда одержала уверенную победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 38-й минуте. Отличился сенегальский нападающий «Црвены Звезды» Шериф Ндиайе. На 44-й минуте полузащитник Лазар Йованович удвоил преимущество белградцев.

Напомним, в первом матче Летнего кубка «Сочи» крупно уступил «Зениту» со счётом 2:5. Для «Црвены Звезды» встреча с сочинцами стала первой на турнире.

В товарищеском международном турнире также выступают «Зенит» и «Атлетико Тальерес». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир стартовал 2 июля и продлится до 14 июля. Отметим, что «Атлетико Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.