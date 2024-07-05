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Португалия — Франция. Прямая трансляция
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Канищев: у игроков Португалии гиря на ногах в виде Роналду — Франция пройдёт дальше

Канищев: у игроков Португалии гиря на ногах в виде Роналду — Франция пройдёт дальше
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Бывший российский футболист Александр Канищев оценил расстановку сил в матче 1/4 финала Евро-2024 Португалия — Франция. Четвертьфинальная встреча пройдёт сегодня, 5 июля, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче Португалия — Франция будет немного голов, но французы должны пройти дальше, потому что у них высококвалифицированный состав и хорошие футболисты. У Португалии нет никаких преимуществ, но у них есть одна большая тяжёлая гиря на ногах команды — это Криштиану Роналду. Не хочется его обижать, он величайший футболист, но иногда даже такие игроки являются гирей.

Роналду должен отдать инициативу более молодым футболистам, которые обладают не меньшим мастерством, чем он на сегодняшний день», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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