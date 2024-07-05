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Португалия — Франция. Прямая трансляция
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Бернарду Силва предположил, как будет играть Франция в матче с Португалией

Бернарду Силва предположил, как будет играть Франция в матче с Португалией
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Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва высказался в преддверии матча 1/4 финала Евро-2024 с Францией. Четвертьфинальная встреча пройдёт сегодня, 5 июля, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не знаю, как будет играть Франция. Глядя на их игроков, можно сказать, что они не приспособлены к обороне с 11 игроками за мячом в течение 90 минут, так что у нашей команды может быть больше пространства.

Я очень мотивирован. Это потрясающий шанс приблизиться к нашей главной цели — привезти трофей домой.

Я чувствую, что делаю всё, что в моих силах, и уверяю вас, что буду делать это и дальше. Знаю, что могу совершенствоваться, но не думаю, что мы работаем плохо», — приводит слова Силвы официальный сайт УЕФА.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти обыграла национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

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