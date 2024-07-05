Мбаппе оценил сборную Португалии перед четвертьфиналом Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о национальной команде Португалии в преддверии матча 1/4 финала Евро-2024. Четвертьфинальная встреча пройдёт сегодня, 5 июля, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Это великая команда, так что нам будет сложно. Если они дошли до этой стадии, значит, это одна из лучших команд в Европе прямо сейчас. Мелкие детали сыграют ключевую роль в этом матче. Я думаю, это будет игра в стиле «от ворот до ворот», будет много тактики. Так что мы должны быть готовы и сконцентрированы, чтобы выйти в полуфинал», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти обыграла национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).