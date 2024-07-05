Радченко: у Германии опытные футболисты, на игру будут сильно влиять любые ошибки испанцев

Бывший российский футболист Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании.

«Соглашусь с мнением экспертов и болельщиков, что на данный момент Испания и Германия — это команды, которые показывают самый яркий, привлекательный и мощный футбол. Мне кажется, что кто победит в этом матче, тот дойдёт до финала Евро.

У сборной Испании много молодых футболистов, которые играют ярко, хорошо и задорно. Но маленький перевес будет у Германии, потому что есть опытные футболисты, которые неоднократно выигрывали титулы. Поэтому в такой встрече будет очень сильно влиять доля любой ошибки со стороны испанцев», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.