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Радченко: у Германии опытные футболисты, на игру будут сильно влиять любые ошибки испанцев

Радченко: у Германии опытные футболисты, на игру будут сильно влиять любые ошибки испанцев
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Бывший российский футболист Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Соглашусь с мнением экспертов и болельщиков, что на данный момент Испания и Германия — это команды, которые показывают самый яркий, привлекательный и мощный футбол. Мне кажется, что кто победит в этом матче, тот дойдёт до финала Евро.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

У сборной Испании много молодых футболистов, которые играют ярко, хорошо и задорно. Но маленький перевес будет у Германии, потому что есть опытные футболисты, которые неоднократно выигрывали титулы. Поэтому в такой встрече будет очень сильно влиять доля любой ошибки со стороны испанцев», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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