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Мбаппе рассказал о настрое сборной Франции на матч 1/4 финала Евро с Португалией

Мбаппе рассказал о настрое сборной Франции на матч 1/4 финала Евро с Португалией
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о настрое своей команды в преддверии матча 1/4 финала Евро-2024 с Португалией. Четвертьфинальная встреча пройдёт сегодня, 5 июля, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Опыт игры на предыдущих крупных турнирах помогает хорошо готовиться к играм, ведь ты уже знаешь, что может произойти. Неважно, положительный или отрицательный результат [был на прошлых турнирах], вы должны играть — это самое главное. Нужно быть эффективным, последовательным и готовым помочь своей команде.

Настрой перед матчем с Португалией? Мы всё ещё на турнире и мы готовы! У нас есть голод к великим свершениям. Это будет сложная игра, но мы надеемся, что выйдем в полуфинал», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти обыграла национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

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