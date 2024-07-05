Мбаппе рассказал о настрое сборной Франции на матч 1/4 финала Евро с Португалией

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о настрое своей команды в преддверии матча 1/4 финала Евро-2024 с Португалией. Четвертьфинальная встреча пройдёт сегодня, 5 июля, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Опыт игры на предыдущих крупных турнирах помогает хорошо готовиться к играм, ведь ты уже знаешь, что может произойти. Неважно, положительный или отрицательный результат [был на прошлых турнирах], вы должны играть — это самое главное. Нужно быть эффективным, последовательным и готовым помочь своей команде.

Настрой перед матчем с Португалией? Мы всё ещё на турнире и мы готовы! У нас есть голод к великим свершениям. Это будет сложная игра, но мы надеемся, что выйдем в полуфинал», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти обыграла национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).