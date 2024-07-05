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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал УЕФА за решение дисквалифицировать футболиста сборной Турции

Эрдоган — о жесте Демирала: кто-нибудь говорит о том, что у Германии на майках орлы?
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о наказании защитника турецкой национальной команды Мериха Демирала от УЕФА. Напомним, футболист был дисквалифицирован на два матча за скандальный жест в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Австрии (2:1).

«Кто-нибудь говорит, что у немцев на майках орлы? Кто-нибудь говорит, что у французов на майке петух, спрашивает их, почему они его носят? Мерих показал своё волнение этим жестом. Надеюсь, в субботу все вопросы будут решены. Давайте уйдём с поля с победой и выйдем в следующий раунд. Если не произойдёт ничего экстраординарного, мы решили посетить матч», — приводит слова Эрдогана Sabah.

Напомним, инцидент произошёл во время матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции (1:2). В этой игре Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов.

Сборная Турции в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу — 2024 сыграет с национальной командой Нидерландов. Встреча состоится завтра, 6 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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