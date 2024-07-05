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Николич: ЦСКА очень важны фанаты на трибунах. Без них — совсем другой футбол

Николич: ЦСКА очень важны фанаты на трибунах. Без них — совсем другой футбол
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Главный тренер московского ПФК ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу своей команды в матче Братского кубка с ОФК из Белграда. Игра завершилась в пользу российского коллектива со счётом 4:0. Также сербский специалист отметил важность болельщиков на трибунах.

«Доволен ли я игрой? Конечно, доволен, ведь показали хороший результат. Сама игра тоже была хорошей… Также очень порадовала атмосфера на стадионе, чувствовалась поддержка болельщиков.

Я хочу сказать и всегда буду говорить, что для нас очень важно присутствие фанатов на трибунах. С фанатами — один футбол, без фанатов — совсем другой. Благодаря таким зрителям мы получили большое удовольствие от игры. Благодарен, что на матч этого Кубка пришло много зрителей», — приводит слова Марко Николича официальный сайт ПФК ЦСКА.

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