«Аталанта» объявила о переходе Николо Дзаньоло на правах аренды

Итальянская «Аталанта» официально объявила о переходе нападающего Николо Дзаньоло на правах аренды из турецкого «Галатасарая». Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года с опцией выкупа и обязательством сделать трансфер при выполнении определённых условий.

«Семьи Перкасси и Пальюка, а также весь клуб хотели бы тепло поприветствовать Николо Дзаньоло и пожелать ему удачи в его будущих личных и командных начинаниях в качестве «нерадзурро», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне форвард выступал за «Астон Виллу». Игрок принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с турецким клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.