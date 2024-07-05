Тренер Испании: мы не можем рассчитывать на то, что Германия не справится со своей работой

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ожидает, что Германия сможет проявить себя в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024.

«Мы всегда думаем о том, чтобы выполнить свою работу. Мы не можем думать, что Германия не справится со своей. Постараемся свести к минимуму их сильные стороны и использовать их слабости. У нас схожие характеристики. Мы готовы выйти на поле и постараться победить. Мы чувствуем большую ответственность и очень сфокусированы», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании состоится сегодня, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и начнётся в 19:00 мск. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.