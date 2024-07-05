Томас Цорн выразил надежду, что сборная Германии пройдёт в полуфинал чемпионата Европы

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании.

«Я ожидаю интересную игру высокого уровня в матче Испания — Германия. На мой взгляд, это встреча двух сильнейших команд на этом Евро. У испанцев очень техничная команда, но я думаю, что у немцев команда более сбалансированная с точки зрения порядка на поле. Сложно предсказать результат, но я надеюсь, что Германия сегодня пройдёт в полуфинал», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании состоится сегодня, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и начнётся в 19:00 мск. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, уступив в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.