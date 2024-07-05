Португалия — Франция: статистика личных встреч, история противостояний

Сегодня, 5 июля, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия) состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Трансляция матча Португалия — Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
В преддверии очередной встречи Португалии и Франции в рамках крупного турнира предлагаем ознакомиться со статистикой противостояний этих соперников:
- Всего матчей: 10
- Побед Португалии: 1
- Побед Франции: 7
- Ничьих: 2
- Разница голов: 16:7 в пользу Франции.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.
Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).