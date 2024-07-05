Португалия — Франция: статистика личных встреч, история противостояний

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Сегодня, 5 июля, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия) состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Трансляция матча Португалия — Франция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

В преддверии очередной встречи Португалии и Франции в рамках крупного турнира предлагаем ознакомиться со статистикой противостояний этих соперников:

Всего матчей : 10

: 10 Побед Португалии : 1

: 1 Побед Франции : 7

: 7 Ничьих : 2

: 2 Разница голов: 16:7 в пользу Франции.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти победила национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).